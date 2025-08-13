Удар ВПС України по ЗС РФ.

Українська авіація спільно з бійцями UTAC Team завдала серії ударів на півночі, включно з населеним пунктом Тьоткіно в Курській області РФ. Про це повідомляється в блозі пілотів ВПС України «Соняшник».



«Тьоткіно більше не існує, тепер це наш полігон, продовжуємо працювати далі», - зазначили військові.



Селище міського типу у Глушківському районі Курської області розташоване на кордоні з Україною. За даними джерел, бажання Кремля створити у цьому районі «санітарну зону» змусило Сили оборони ліквідувати скупчення російських військ.



Удари було завдано по штурмових групах, операторах БПЛА, а також по базах, де формувалися офіцерські штаби.

Раніше авіація ЗСУ атакувала позиції операторів російських дронів за допомогою керованих авіабомб JDAM-ER, а МіГ-29 завдав удару по елеватору, де перебували штурмовики РФ.



Також нагадаємо, що Повітряні сили неодноразово скидали авіабомби на укріплення в районі Тьоткіно.