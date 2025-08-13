Дві системи Patriot та нові ракети: про що домовилися Зеленський та Мерц

Президент України Володимир Зеленський повідомив про змістовну зустріч із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, подякувавши йому за підтримку України та організацію низки важливих заходів — онлайн-зустрічі лідерів та засідання «коаліції охочих».



За словами глави держави, це стало виявом справжньої єдності та лідерства, повідомляється в офіційному Telegram-каналі Володимира Зеленського.



«Ми обговорили наші нещодавні контакти з партнерами, подальшу взаємодію з союзниками, нарощування оборонної допомоги, участь Німеччини в новій ініціативі PURL, посилення української ППО двома додатковими системами Patriot та ракетами до них, а також надійні гарантії безпеки», — зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна і Німеччина мають спільне розуміння: поки Росія не робить реальних кроків до миру, необхідно продовжувати тиск на неї і посилювати підтримку України.

Нагадаємо, шість високопоставлених європейських чиновників повідомили , що бачать ризик укладання невигідної для України та Європи угоди між Росією та США.