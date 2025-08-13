Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

13 серпня 2025, 20:34

Екс-депутата з Донецької області оголошено в розшук за держзраду

Екс-нардепа від забороненої партії «Опозиційна платформа – За життя» Федора Христенка з Донецької області оголосили у розшук.
Про це повідомляє «Суспільне Донбас» із посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

За даними на сайті МВС, Христенко зник 21 липня 2025 року і значиться як особа, що ховається від органів досудового розслідування. Йому інкримінують державну зраду та зловживання впливом в умовах воєнного стану.

Христенка, уродженця Донецької області (село Старогнатівка Тельманівського району) було обрано до Верховної Ради по 46-му виборчому округу (Лиман, Бахмут та частина Бахмутського району) від партії ОПЗЖ. Він входив до однойменної фракції та працював у парламентському Комітеті з питань аграрної та земельної політики.

Нагадаємо, 21 липня 2025 року Служба безпеки України повідомила про вручення Христенку підозри у державній зраді та зловживанні впливом. СБУ також заявила, що політик мав тісні зв'язки з впливовими фігурами часів Януковича: Юрієм Іванющенком (Юра Єнакіївський) і кримінальним авторитетом, колаборантом з Горлівки Арменом Саркісяном (Армен Горловський), який загинув під час вибуху в одному з елітних житлових комплексів Москви в лютому 2025 року.

Крім того, за даними спецслужби, Христенко мав вплив на детективів НАБУ через посередників Руслана Магамедрасулова та Олександра Скомарова. Під час обшуків у його знайомих було вилучено матеріали кримінальних проваджень НАБУ, включаючи документи негласного спостереження за фігурантами та анкети кандидатів на посаду детективів. За даними видання «Вільне радіо», Христенко перебуває в Еміратах.

Чи врятують підземні школи українську освіту під час війни: досвід Харкова та Кривого Рогу
Чи можуть одним із рішень зараз замість дистанційного навчання стати підземні школи?
05 серпня 2025, 18:13
