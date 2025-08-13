The Times: США та Росія обговорюють «окупацію України» за зразком Західного берега

США та Росія нібито розглядають план «окупації України на зразок Західного берега», пише The Times. За даними видання, радник Дональда Трампа Стів Уіткофф підтримує ініціативу, яка може бути оприлюднена до майбутньої зустрічі президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним на Алясці у п'ятницю, 15 серпня.



Згідно з цією концепцією, Росія отримає воєнний та економічний контроль над захопленими територіями України, при цьому не вдаючись до формальної анексії. На мапі кордони України залишаться незмінними, що дозволить оминути конституційну заборону на передачу земель, пише видання.

Джерело: t.me/Tsaplienko

Нагадаємо, європейські союзники України вивчають можливість поступового ослаблення санкцій проти Росії у разі, якщо вдасться домовитись про повне припинення вогню.