Нафтопереробний завод у Волгограді атакували безпілотники: виникла пожежа

У російському Волгограді після атаки дронів виникла пожежа на нафтопереробному заводі. Фото: ASTRA

Вночі 14 серпня дрони масовано атакували Волгоградську область Росії, де під ударом, зокрема, опинився нафтопереробний завод у Волгограді. Внаслідок атаки стався витік нафтопродуктів, а також виникли пожежі.

Ймовірно, під ударом опинився завод «Лукойл-Волгограднафтопереробка», в районі якого пролунали вибухи на тлі атаки дронів. Про атаку та наслідки розповіло російське видання ASTRA.

Нічна атака по Волгоградській області почалася ввечері 13 серпня. Близько 23:00 «Росавіація» ввела обмеження на діяльність аеропорту в обласному центрі регіону, повідомило видання «Известия».

Невдовзі OSINT-аналітики інформували про вибухи у Волгограді, які прогриміли в районі нафтопереробного заводу, що належить «Лукойлу» — одній із найбільших російських нафтових компаній, яка вважається другою за обсягами видобутку нафти в РФ.

Місцева влада підтвердила атаку по місту і зокрема по нафтопереробному підприємству, проте не уточнила, чи йдеться саме про завод, що належить компанії «Лукойл».

«Внаслідок падіння уламків виникло розлиття та займання нафтопродуктів на Волгоградському НПЗ», — повідомив губернатор Андрій Бочаров.

За його даними, вночі відбулася масована атака по Волгоградській області. Пожежі спалахнули через падіння уламків БПЛА, зазначив губернатор.

На місці атаки працюють пожежники. Інформації про постраждалих чи інші наслідки атаки по Волгограду на момент публікації не надходило.