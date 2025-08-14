Біля військового аеродрому в окупованому Криму вночі лунали вибухи

В окупованому Криму вночі вибухи пролунали у районі аеродрому «Саки», а також біля міста Севастополь. Про це повідомляють місцеві канали.

Повітряну тривогу в Криму було оголошено 13 серпня близько 21:30. Місцеві канали попереджали про загрозу застосування ударних безпілотників для Євпаторії, Сак та Новофедорівки.

Близько 22:25 телеграм-канал «Кримський вітер» повідомив про звук прольоту ракети над містом, яка рухалася з півдня курсом на північ.

Незабаром вибухи пролунали в районі місцевого аеродрому «Саки» у Новофедорівці. Там місцеві чули щонайменше три гучні вибухи.

Також близько 22:30 у тимчасово окупованому Криму попередили про ракетну небезпеку. Росіяни зокрема згадували про загрозу через ракети «Нептун».

Атака на півострів продовжилася також після опівночі. Близько 00:40 пролунали вибухи в районі Андріївки, що неподалік від Севастополя. У мережі також показали кадри з місця подій, де було чути вибухи.

Інформація про наслідки чи влучання внаслідок нічної атаки на Крим на момент публікації не надходила.

Раніше повідомлялося, що вночі 14 серпня дрони масовано атакували Волгоградську область Росії, де під ударом, зокрема, опинився нафтопереробний завод у Волгограді. Внаслідок атаки стався витік нафтопродуктів, а також виникли пожежі.