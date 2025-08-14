Прорив під Добропіллям: серед окупантів — бійці від 18 до 26 років

У районі Добропілля серед загарбників, що прорвалися на 15 кілометрів, наймолодшим виявився військовослужбовець 2005 року народження, а старшому — лише 26 років.



Про це повідомив головний сержант 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Віталій Пясецький.

Нагадаємо, певна кількість малих піхотних груп ЗС РФ проникла за українські позиції поблизу міста Добропілля на Донеччині. За словами військових, окупанти застрягли наприкінці цього напрямку та там їх знищують.

Аналітики DeepState також повідомляли про тривожну ситацію навколо Добропілля, де противник просочується малими піхотними групами.