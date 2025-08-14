Російська армія просунулася з Донецької у Дніпропетровську область – DeepState

Просування окупантів з Донеччини на Дніпропетровщину. Фото: карта DeepState

Російські війська просунулися поблизу села Січневе Дніпропетровської області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Це село знаходиться неподалік кордону Донеччини та Дніпропетровщини. Судячи з карти аналітиків, окупанти просунулися з боку села Воскресенка Донецької області.



Армія РФ також просунулася біля сіл Полтавка та Майське на Донеччині.



Крім того, загарбники просунулися поблизу села Малинівка Запорізької області.



У ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ не повідомляв про бої біля Січневого. Однак у ГШ зазначили, що на Новопавлівському напрямку за минулу добу українські війська зупинили 14 спроб росіян прорвати оборону.

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли, що зараз з російськими військовими, які прорвалися під містом Добропілля Донецької області.