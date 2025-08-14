У центрі Ростова-на-Дону пролунав вибух після атаки дрона

Безпілотник влучив у багатоповерховий будинок у центрі Ростова-на-Дону. Фото з місцевих пабліків

Внаслідок атаки безпілотника в центрі російського Ростова-на-Дону пошкоджено кілька багатоквартирних будинків. Є постраждалі. Про це повідомляють російські канали та губернатор області.

Місцеві паблики публікують відео. Мешканці пишуть, що вибух стався у центрі міста у районі Ворошилівського проспекту. На одному з фото видно пошкодження будівлі. Раніше в Ростовській області було оголошено режим безпілотної небезпеки.

За даними видання Baza, в результаті атаки постраждали двоє людей — у них осколкові поранення.

За словами очевидців, перед вибухом було чутно звук, характерний для БПЛА. Також, як повідомляють жителі, сигнал про ракетну небезпеку надійшов приблизно за хвилину після удару.

Через атаку БПЛА у Ростові пошкоджено кілька багатоквартирних будинків на вулицях Тельмана та Лермонтовська.

На даний момент є інформація про одного пораненого, інформація щодо постраждалих уточнюється, повідомив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар.