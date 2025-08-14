У ЗСУ відповіли, чи стабілізується ситуація на Добропільському напрямку

Ситуація на Добропільському напрямку. Фото: карта DeepState

На Добропільському напрямку ситуація стабілізується. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.



За його словами, Сили оборони України вживають усіх необхідних заходів, щоб виявити та знищити групи російських окупантів.



«Рішенням головнокомандувача ЗСУ для посилення стійкості оборони на Добропільському та Покровському напрямах виділені додаткові сили та засоби. Зокрема, у ході проведення дій 1-м корпусом Національної гвардії України «Азов», суміжними та підпорядкованими підрозділами, ворог зазнає значних втрат. Внаслідок боїв за останні дві доби у смузі відповідальності корпусу ліквідований 151 російський окупант. Поранені понад 70 загарбників. Також за цей період воїни корпусу взяли у полон вісім російських загарбників», – сказав Ковальов.



Спікер ГШ зазначив, що українські військовослужбовці продовжують пошуково-ударні дії у смузі своєї відповідальності.



«Ситуація стабілізується», – додав він.

Нагадаємо, що 11 серпня аналітики DeepState повідомили про просування російської армії під Добропіллям.



Також у DeepState заявили, що ситуація на цьому напрямку складається хаотично.



Пізніше в оперативно-стратегічному угрупованні військ «Дніпро» спростували глибокий прорив окупантів під Добропіллям. За словами військових, йдеться про просочування малих груп повз першу лінію українських позицій, що не є взяттям під контроль території.



Водночас головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виділення додаткових сил та засобів для виявлення та знищення диверсійних груп, які проникають за лінію оборони, а 1-й корпус «Азов» НГУ зайняв визначену смугу оборони на цьому напрямку, де блокував сили росіян.



Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже зроблені кроки, щоб виправити ситуацію під Покровськом та Добропіллям.