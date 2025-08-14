Північна Корея незабаром перекине до РФ близько 6 тисяч військовослужбовців і техніку — Буданов

Найближчим часом КНДР планує перекинути до Росії додаткові війська: близько 6000 військовослужбовців, а також від 50 до 100 одиниць північнокорейської техніки, зокрема основні бойові танки M2010 (Cheonma-D) та бронетранспортери БТР-80 нібито для проведення інженерних робіт.

Про це начальник ГУР МО України Кирило Буданов розповів японському виданню The Japan Times.

За його словами, Росія щедро фінансує участь північнокорейських військ у війні проти України.

«Кремль платить за все військове обладнання та війська. Йдеться про десятки мільярдів доларів, і для економіки Північної Кореї, однієї із найізольованіших у світі, це дуже серйозні гроші», — зазначив голова української розвідки.

«Зараз у світі є лише три країни, які мають досвід ведення сучасної війни на дуже широкій лінії фронту з використанням майже всіх наявних засобів – це Україна, Росія та Північна Корея», – наголосив Буданов.

Він також зазначив, що партнерство Росії та Північної Кореї не обмежується війною в Україні та має значно ширший геополітичний вимір.