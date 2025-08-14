В Україні підтвердили нові субваріанти COVID-19 Nimbus і Stratus

В Україні лабораторно підтвердили перші випадки нових субваріантів коронавірусу «Nimbus» (NB.1.8.1) і «Stratus» (XFG). Про це повідомляє пресслужба МОЗ.



У серпні «Nimbus» виявили у Вінницькій області за допомогою секвенування. За даними ВООЗ, обидва субваріанти — нові мутації штаму «Омікрон» — вже домінують у світі. В Україні зафіксовано один випадок «Nimbus» і 38 випадків «Stratus».



Обидва субваріанти поширюються швидше через мутації в білку-шипі й можуть викликати важкий перебіг у людей з ослабленим імунітетом. Вакциновані також можуть захворіти, але ризик ускладнень у них нижчий.



Характерний симптом «Nimbus» — гострий біль у горлі, «Stratus» — охриплість. Решта проявів такі самі, як в інших варіантів COVID-19: нежить, кашель, температура, головний біль, втома, втрата нюху або смаку.



МОЗ нагадує: вакцинація залишається основним способом захисту. Омікрон-специфічна вакцина доступна безплатно, особливо для груп ризику — людей старше 60 років, з хронічними захворюваннями, вагітних, медиків, військових та ін. Ревакцинацію рекомендується проходити кожні 6–12 місяців за рекомендацією лікаря.