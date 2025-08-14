Центр Бєлгорода оточений військовими: місто атакували дрони

Безпілотники атакували центр Бєлгорода. Фото: Жесть Бєлгород/Телеграм

Російський Бєлгород перебуває під атакою безпілотників. Місцеві канали публікують відео падіння дрону у житловій забудові з наступним вибухом.

РБК з посиланням на свого кореспондента повідомляє, що центр Бєлгорода оточений військовими, чути автоматні черги та звуки вибухів, над містом літає багато дронів.

Зазначається, що один із БПЛА впав у районі міського ринку.

Раніше губернатор області Гладков попросив мешканців проводити якнайменше часу на вулиці. У місті закрито веранди, ТЦ, скасовано всі масові та вуличні заходи.

Нагадаємо, сьогодні внаслідок атаки безпілотника в центрі російського Ростова-на-Дону пошкоджено кілька багатоквартирних будинків. Є постраждалі.