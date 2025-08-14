Танк ЗСУ впритул знищив росіян у руїнах Торського

Момент пострілу танка 63-ї ОМБр з близької відстані по окупантах.

Танк ЗСУ з близької відстані знищив позиції російських військових, які вночі обійшли українську оборону і сховалися в руїнах села Торське Донецької області. Відео опублікувала 63-тя окрема механізована бригада на Facebook.







За даними бригади, екіпаж танка відкрив вогонь по ворогу з відстані близько 50 метрів. Російські військові ховалися серед зруйнованих будівель і дерев.



Відразу після пострілів українська бронетехніка була атакована дроном окупантів, проте це не завадило бійцям виконати завдання.

На даній ділянці фронту, а саме на Лиманському напрямку, ворог атакував 13 разів, намагаючись просунутися в районах 5 населених пунктів, включаючи Торське.