У ЗСУ підтвердили масовану атаку дронів на найбільший НПЗ на півдні Росії: там виникли пожежі

Наслідки удару по НПЗ у Волгограді. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 14 серпня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ та ГУР у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України уразили Волгоградський нафтопереробний завод – ТОВ «Лукойл-Волгограднафтопереробка». Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Внаслідок влучання ударних БПЛА на підприємстві виникли пожежі. Детальні наслідки вогневого ураження уточнюються.



Волгоградський нафтопереробний завод – найбільший виробник паливно-мастильних матеріалів у Південному федеральному окрузі Росії. Тут щорічно переробляють понад 15 мільйонів тонн нафти, що становить 5,6% усієї російської переробки. НПЗ виробляє дизель, бензин та авіапальне, які критично важливі для логістики Збройних сил РФ.



«Послідовно працюємо на зниження потужностей виробництва нафтопродуктів у країні-агресорі та ослаблення її армії, – зазначили у ГШ.



У пресслужбі Сил безпілотних систем ЗСУ розповіли, що дані супутникового сервісу NASA FIRMS підтверджують наявність численних осередків вогню в зонах, де знаходяться переробні установки та резервуари з нафтопродуктами.



Удар завданий на відстані понад 500 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Нагадаємо, що місцева влада підтвердила масовану атаку безпілотників на НПЗ у Волгограді.