Україна повернула додому 84 своїх захисників і цивільних

Україна сьогодні повернула додому з російського полону наших оборонців та цивільних у рамках обміну за формулою «84 на 84». Серед звільнених цивільних є й ті, хто утримувався росіянами ще з 2014, 2016 та 2017 років, а серед звільнених сьогодні військових — захисники Маріуполя.

Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі Володимира Зеленського.

Процес проходив за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів. Обмін здійснено у рамках гуманітарних домовленостей, закріплених у Стамбульських угодах.

Угоди про обміни військовополоненими було досягнуто на початку червня на переговорах у Стамбулі. Тоді йшлося про передачу тяжко поранених військових, полонених віком від 18 до 25 років, а також тіл загиблих.



Обмін 14 серпня відбувся напередодні зустрічі президента Росії Володимира Путіна та лідера США Дональда Трампа, яка відбудеться 15 серпня на Алясці. Головною темою переговорів очікується обговорення російсько-українського конфлікту та перспектив припинення вогню.

Нагадаємо, наприкінці травня 2025 року між Україною та Росією відбувся масштабний обмін полоненими у форматі 1000 на 1000. Обмін відбувався у три етапи та став найбільшим з початку повномасштабного вторгнення. Серед звільнених — українські військові, котрі обороняли Маріуполь, Бахмут, Авдіївку, а також цивільні, яких незаконно утримували в окупації.