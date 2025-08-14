Волонтер поскаржився на провал евакуації на Донеччині, в ОВА запевняють: заявки приймають щодня

Волонтер із Краматорська заявив про провал офіційної евакуації, у Донецькій ОВА спростували, заявивши, що евакуація йде на постійній основі, кол-центри щодня приймають заявки не лише від охочих виїхати з Донецької, а й інших прифронтових областей.

Волонтер Богдан Зуяков із Краматорського району опублікував відеозвернення, в якому повідомив про труднощі під час евакуації лежачої мешканки села Андріївка, яка потребувала медичної допомоги. За словами Зуякова, жінку вдалося доставити до Краматорська, проте виникла проблема з її розміщенням — на офіційній «гарячій лінії» не змогли надати інформацію про вільні шелтери.

«Ми сьогодні вивезли лежачу жінку з Андріївки, привезли до Краматорська — а її просто нікуди подіти. Офіційна евакуація, офіційна “гаряча лінія” каже: ми навіть не знаємо, де у нас шелтер… Просто жерсть», – розповів волонтер. За його словами, після численних дзвінків жінку направили до лікарні, де спочатку відмовилися приймати її. Госпіталізація стала можливою лише після тривалих перемовин.

«Дві години ми з цією жінкою… Вона лежала, чекала… І ми не могли знайти місце. Третій рік війни – і ніхто нічого не може зробити», – зазначив волонтер. Зуяков підкреслив, що без допомоги добровольців евакуація та надання підтримки нужденним часто виявляються неможливими: «Дуже шкода, що держава про нас у цьому не дбає. Евакуюватися просто нема куди — все лише через волонтерів».

Журналісти «Новин Донбасу» звернулися за номерами гарячих ліній, опублікованих на офіційному сайті Донецької ОВА. По номеру для евакуації важкохворих та людей з інвалідністю (0-800-332-614) оператор пояснила, що заявки формуються постійно на основі звернень, після чого із заявником зв'язуються для узгодження часу евакуації. За її словами, евакуйованих направляють до Павлограда Дніпропетровської області.

У комунікаційному відділі Донецької ОВА додали, що евакуація проходить активно не лише з Донецької, а й із Дніпропетровської та Сумської областей. Через транзитні пункти щодня проходить понад 400 людей.

У Краматорській районній військовій адміністрації також уточнили, що за евакуацію відповідають громади територій, що перебувають під обстрілами.

Нагадаємо, на Донеччині оголосили примусову евакуацію сімей із дітьми із 14 населених пунктів.