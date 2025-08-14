Жителі міста Білозерське на Донеччині залишилися без води: причина

Місто Білозерське на Донеччині залишилося без централізованого водопостачання. Фото: Вільне радіо

У місті Білозерське на Донеччині відсутнє водопостачання через загострення ситуації поблизу лінії фронту. Вже четвертий день у місті немає централізованого водопостачання. Про це передає «Суспільне. Донбас».



За словами першого заступника мера міста Миколи Прокоф'єва, місто було підключене до свердловини, яка розташована в селі Золотий Колодязь. При цьому світло у місті є.



На сьогодні у Білозерську у місті працюють чотири свердловини з очищеною питною водою. Також свердловини є у багатоповерхівках. Питну воду роздають безкоштовно.



У місті залишаються близько 6,5 тисячі жителів, всього в громаді — близько 7 тисяч. До повномасштабного вторгнення в Білозерській громаді мешкало 16 тисяч осіб.



Раніше начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що в Шаховській громаді проживає 133 особи, в самому селі Золотий Колодязь залишається 34 мешканці. Російські війська активно обстрілюють громаду із різних видів озброєння.



Нагадаємо, російські війська просунулися поблизу села Січневе Дніпропетровської області.

