Жителі міста Білозерське на Донеччині залишилися без води: причина

У місті Білозерське на Донеччині відсутнє водопостачання через загострення ситуації поблизу лінії фронту. Вже четвертий день у місті немає централізованого водопостачання. Про це передає «Суспільне. Донбас».
За словами першого заступника мера міста Миколи Прокоф'єва, місто було підключене до свердловини, яка розташована в селі Золотий Колодязь. При цьому світло у місті є.
На сьогодні у Білозерську у місті працюють чотири свердловини з очищеною питною водою. Також свердловини є у багатоповерхівках. Питну воду роздають безкоштовно.
У місті залишаються близько 6,5 тисячі жителів, всього в громаді — близько 7 тисяч. До повномасштабного вторгнення в Білозерській громаді мешкало 16 тисяч осіб.
Раніше начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що в Шаховській громаді проживає 133 особи, в самому селі Золотий Колодязь залишається 34 мешканці. Російські війська активно обстрілюють громаду із різних видів озброєння.
Нагадаємо, російські війська просунулися поблизу села Січневе Дніпропетровської області.
