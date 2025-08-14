Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Жителі міста Білозерське на Донеччині залишилися без води: причина

14 серпня 2025, 16:05

Жителі міста Білозерське на Донеччині залишилися без води: причина

Місто Білозерське на Донеччині залишилося без централізованого водопостачання. Фото: Вільне радіо Місто Білозерське на Донеччині залишилося без централізованого водопостачання. Фото: Вільне радіо

У місті Білозерське на Донеччині відсутнє водопостачання через загострення ситуації поблизу лінії фронту. Вже четвертий день у місті немає централізованого водопостачання. Про це передає «Суспільне. Донбас».

За словами першого заступника мера міста Миколи Прокоф'єва, місто було підключене до свердловини, яка розташована в селі Золотий Колодязь. При цьому світло у місті є.

На сьогодні у Білозерську у місті працюють чотири свердловини з очищеною питною водою. Також свердловини є у багатоповерхівках. Питну воду роздають безкоштовно.

У місті залишаються близько 6,5 тисячі жителів, всього в громаді — близько 7 тисяч. До повномасштабного вторгнення в Білозерській громаді мешкало 16 тисяч осіб.

Раніше начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що в Шаховській громаді проживає 133 особи, в самому селі Золотий Колодязь залишається 34 мешканці. Російські війська активно обстрілюють громаду із різних видів озброєння.

Нагадаємо, російські війська просунулися поблизу села Січневе Дніпропетровської області.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Донецька область Білозерське
Інше
водопостачання
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Чи врятують підземні школи українську освіту під час війни: досвід Харкова та Кривого Рогу
Чи можуть одним із рішень зараз замість дистанційного навчання стати підземні школи?
05 серпня 2025, 18:13
НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
16:23
Для Росії другорядні: чому «днрівців» майже не обмінюють
16:16
На ТОТ Донецької області першокласників у 10 разів менше, ніж у 2013
11:14
Окупаційна влада повідомила про атаку дрону на аквапарк у Залізному Порту
10:54
РФ стягує бронетехніку і БК на Запорізький напрямок
09:15
Біля військового аеродрому в окупованому Криму вночі лунали вибухи
18:16
Дзвінки в Telegram та WhatsApp у Росії тепер обмежені — як це позначиться на окупованому Донбасі
15:06
В окупованому Маріуполі ремонтують 1,5 км трубопроводу для водопостачання
14:35
Росія не піде на територіальні поступки в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях — МЗС РФ
11:50
Через атаку безпілотників в окупованій Горлівці загинула жінка, двоє людей поранено
11:10
У Лисичанську окупанти без попередження відключають багатоповерхівки від газу – ОВА
10:14
Окупанти не вакцинують новонароджених на ТОТ Херсонщини
09:23
РФ тренує дітей ТОТ Луганщини для майбутньої мобілізації
17:18
У районі вантажного порту Запорізької АЕС фіксується задимлення
16:36
ЗСУ знищили командний пункт РФ із 25 окупантами в Олешках
15:15
Окупанти відключать мобільний інтернет у Криму на тиждень
13:59
ЗСУ знищили російський радар «Скала-М» в окупованому Криму
12:55
Окупанти змушують дітей працювати через водну кризу
09:59
У Севастополі виявили центр координації авіаударів РФ
19:06
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
17:35
На окупованій Донеччині ввели до експлуатації Монахівський водовід з метою покращити постачання Донецька та Макіївки
усі новини
19:25
З Дружківки оголошено примусову евакуацію дітей через атаки армії РФ
18:52
Росія втратила винищувач Су-30СМ
18:05
У Слов'янську лунали вибухи: над містом дим
17:55
Збитки на 900 тисяч гривень. Замкомандира військової частини незаконно виділив кошти військовим
17:42
ЗСУ взяли в полон п'ять російських військових, які прорвалися під Добропіллям
17:33
«Вистояв і повернувся з честю». З російського полону вдалося звільнити прикордонника з маріупольського гарнізону
17:24
Російські війська стирають міста Покровськ та Мирноград – поліція
17:00
Прикордонники «Фенікса» знищили танк і «Град» на Донеччині
16:58
Євросоюз не планує послаблення санкцій проти Росії
16:55
Армія РФ вдарила по Добропіллю: у місті виникли пожежі, є поранена
16:23
Для Росії другорядні: чому «днрівців» майже не обмінюють
16:22
У ЗСУ пояснили, чому російська армія зосередила зусилля на захопленні міста Родинське під Покровськом
16:16
На ТОТ Донецької області першокласників у 10 разів менше, ніж у 2013
16:11
Зустріч Трампа, Зеленського та Путіна хочуть провести в одному з європейських міст — Sky News
16:05
Жителі міста Білозерське на Донеччині залишилися без води: причина
15:50
Чехія відкрила диппредставництво в Дніпрі
15:43
Росіяни вбили одну людину у прифронтовій Костянтинівці
15:36
Волонтер поскаржився на провал евакуації на Донеччині, в Краматорській РДА спростували інформацію
15:15
Російський дрон вбив двох людей під Куп'янськом
15:13
Футбольний м’яч adidas — маленька деталь для великих перемог! (реклама)
усі новини
ВІДЕО
Вдалий удар по РСЗВ БМ-21 «Град» російських військ в Донецькій області. Прикордонники «Фенікса» знищили танк і «Град» на Донеччині
14 серпня, 17:00
Для Росії другорядні: чому «днрівців» майже не обмінюють Для Росії другорядні: чому «днрівців» майже не обмінюють
14 серпня, 16:23
Волонтер поскаржився на провал евакуації на Донеччині, в Краматорській РДА спростували інформацію Волонтер поскаржився на провал евакуації на Донеччині, в Краматорській РДА спростували інформацію
14 серпня, 15:36
Наслідки удару по НПЗ у Волгограді. Фото: Генштаб ЗСУ У ЗСУ підтвердили масовану атаку дронів на найбільший НПЗ на півдні Росії: там виникли пожежі
14 серпня, 14:38
Момент пострілу танка 63-ї ОМБр з близької відстані по окупантах. Танк ЗСУ впритул знищив росіян у руїнах Торського
14 серпня, 14:00
Безпілотники атакували центр Бєлгорода. Фото: Жесть Бєлгород/Телеграм Центр Бєлгорода оточений військовими: місто атакували дрони
14 серпня, 13:46

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір