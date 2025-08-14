В окупованій частині Донецької області у 2025 році окупаційна влада очікує, що до шкіл підуть всього 3 570 першокласників. Про це повідомляє рух опору на ТОТ «Жовта Стрічка».



Для порівняння, у 2013 році, до російського вторгнення і приходу «русского мира», тільки в самому Донецьку до першого класу йшли близько 7 000 дітей, а по всій області — понад 35 000.



За 11 років «русский мир» зруйнував життя і майбутнє цілого регіону: мільйони людей втратили домівки, тисячі були закатовані окупантами, сотні тисяч змушені жити в постійному страху.



«Рух опору "Жовта Стрічка" продовжує боротися, тому що ми любимо свої міста і прекрасно пам'ятаємо, хто винен у занепаді регіону. Ми боремося за Україну, ми чекаємо Україну і дочекаємося її», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, РФ тренує дітей ТОТ Луганщини для майбутньої мобілізації. Також окупанти змушують дітей працювати через водну кризу.