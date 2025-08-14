В результаті 67-го обміну військовополоненими, який відбувся 14 серпня, з 84 переданих Росії виявилися тільки двоє громадян України, які були мобілізовані в армію РФ з окупованих територій Донецької області.



Як повідомляє проєкт «Хочу жити», двоє бійців із підрозділів угрупування «ДНР» — це рідкість, оскільки їх обмінюють вкрай рідко. Незважаючи на те, що в українському полоні перебувають сотні представників угрупування «ЛДНР», Москва майже ніколи не поспішає їх забирати.



Російська пропаганда переконує сім'ї цих полонених, що нібито Україна відмовляється включати їх до списків на обмін. Проте сьогоднішній обмін демонструє протилежне: достатньо Росії висловити бажання повернути таких бійців, як це відбувається негайно. Проблема в небажанні самої Москви, а не Києва.



За даними розслідування, для Міноборони РФ «днрівці» — на останніх позиціях у пріоритетах. Їх вважають «другорядними» і підозрюють у нелояльності через їхнє походження. Росія насамперед домагається звільнення своїх кадрових військових та бійців «кадировських» підрозділів, а солдати з угрупування «ЛДНР» роками залишаються в українських таборах. У середньому із тисяч щорічно обміняних — лише один-два представники цієї категорії.



Як зазначають «Хочу жити», сьогоднішній виняток, швидше за все, пов'язаний із скрутною ситуацією на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Російська влада практично осушила місцеві водосховища та річки. У Донецьку, яке колись називали «містом тисячі троянд», воду тепер привозять у бочках із Дону. Жителі годинами стоять у чергах, щоб набрати кілька баклажок — інакше неможливо ні приготувати їжу, ні скористатися туалетом.



Ця історія — чергове нагадування мешканцям окупованих регіонів: для Москви вони лише витратні матеріали, яких не шкода втратити.