Армія РФ вдарила по Добропіллю: у місті виникли пожежі, є поранена

Наслідки обстрілу Добропілля. Фото: ДСНС

13 серпня російські війська обстріляли приватний сектор міста Добропілля. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



Загорілися приватний будинок, гараж та літня кухня. Рятувальники локалізували вогонь на площі 95 квадратних метрів. Однак через повторні обстріли гасіння пожежі довелося припинити.



Ще одну пожежу, яка виникла на відкритій території через російський удар, бійці ДСНС загасили на площі 500 квадратних метрів.



У місті також пошкоджені адміністративна будівля, приватний будинок та вантажівка. Поранення отримала одна людина.

Нагадаємо, що війська Росії за добу вдарили по кількох містах Донеччини, внаслідок чого загинули три людини, ще три – поранені.