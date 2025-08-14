Російські війська стирають міста Покровськ та Мирноград – поліція

Покровськ. Фото: Національна поліція

Росіяни стирають міста Покровськ та Мирноград Донецької області. Про це в ефірі «Громадського радіо» повідомив начальник відділення комунікацій Національної поліції у Донецькій області Павло Дяченко.



За його словами, війська РФ розбивають цілі квартали у цих містах.



«Обстрілюють усім. Це керовані авіабомби, артилерія, міномети. Білицьке – справді невеликий населений пункт, але останнім часом майже щодня потрапляє під удари. Це і «шахеди», і FPV-дрони. Також «страждає» і Добропілля», – розповів Дяченко.



Начальник відділення комунікацій поліції Донеччини окремо виділив ситуацію, яка стосується пересування цивільних на транспортних засобах, коли окупанти просто FPV-дронами полюють на цивільні автомобілі.



«Це жах. І це постійно», – додав він.

Нагадаємо, що 13 серпня на Донеччині оголосили примусову евакуацію сімей з дітьми з міста Білозерське та ще 13 населених пунктів.