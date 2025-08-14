«Вистояв і повернувся з честю». З російського полону вдалося звільнити прикордонника з маріупольського гарнізону

З російського полону вдалося визволити прикордонника з маріупольського гарнізону. Фото: Ігор Клименко

Міністр МВС Ігор Клименко повідомив, що під час сьогоднішнього обміну полонених повернувся полковник, прикордонник із маріупольського гарнізону, який воював ще з 2014 року. Про це він написав у телеграм.



За його словами, російські окупанти тривалий час утримували українського військовослужбовця в Оленівській колонії.





«Було поранено, але продовжив захищати Україну. Захисник Маріуполя. Прикордонник вистояв попри все. І повернувся з честю», — заявив він.



Крім того, в Україну повернулися громадянські, які потрапили до російського полону ще до початку повномасштабного вторгнення Росії.



Раніше ми писали, що 14 серпня Україна повернула додому з російського полону наших захисників та цивільних у рамках обміну за формулою «84 на 84». Серед звільнених цивільних є й ті, хто утримувався росіянами ще з 2014, 2016 та 2017 років, а серед звільнених сьогодні військових – захисники Маріуполя.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях