Збитки на 900 тисяч гривень. Замкомандира військової частини незаконно виділив кошти військовим

Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України повідомили про підозру заступника командира однієї з військових частин у Донецькій області. Йому загрожує до 8 років за ґратами. Про це повідомили у пресслужбі ДБР.



«Протягом травня-липня 2023 року дев'ять його підлеглих безпідставно отримували додаткову винагороду за нібито участь у бойових діях, хоча у цей час у військовослужбовців вже було припинено термін військової служби через підозру у відмові від виконання бойового наказу (ст. 402 КК України)», — йдеться у повідомленні.



Заступник командира частини, попри фактичну відсутність військовослужбовців, особисто погодив документи для нарахування дев'яти військовослужбовцям додаткової винагороди. З державного бюджету було виділено майже 900 тис. гривень.



Військовослужбовцеві повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України — недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 8 років.



Раніше ми писали, що співробітники Державного бюро розслідувань повідомили про нову підозру командира однієї з військових частин Київської області. Його звинувачують у допомозі підлеглому в ухиленні від виконання обов'язків військової служби. Одночасно оновлену підозру вручили і військовослужбовцю.

