У Слов'янську лунали вибухи: над містом дим

У Слов'янську лунали вибухи. Фото: соцмережі

Увечері у четвер, 14 серпня, Слов'янськ Донецької області, ймовірно, потрапив під російський обстріл. У місті видніються клуби чорного диму. Про це повідомляють місцеві соцмережі.



Жителі Слов'янська повідомили, що увечері лунали вибухи. Окрім того, над містом можна побачити дим.



Поки що місцева адміністрація не відреагувала на інцидент.





Раніше ми писали, що у четвер, 14 серпня, прифронтова Костянтинівка Донецької області потрапила під російський обстріл. Внаслідок удару загинув один мирний житель.

