Росія втратила винищувач Су-30СМ

Російський винищувач Су-30СМ, ймовірно, впав під час виконання завдання на південний схід від острова Зміїний. Уламки літака знайшли у Чорному морі. Про це повідомили у Військово-морських силах України.



«Засобами розвідки ВМС ЗС України отримано радіоперехоплення про втрату зв'язку з літаком російських загарбників Су-30СМ, який виконував завдання на південний схід від острова Зміїний. Повітряне судно, ймовірно, впало через невстановлені причини», — йдеться у повідомленні.



Окупанти проводять пошуково-рятувальну операцію. Пілоти поки не виявлено.



Раніше ми писали, що 1 липня 2025 року в Нижньогородській області зазнав аварії російський бомбардувальник Су-34. Літак виконував плановий навчально-тренувальний політ.

