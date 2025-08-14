З Дружківки оголошено примусову евакуацію дітей через атаки армії РФ

З Дружківки та чотирьох сіл розпочинається обов'язкова евакуація сімей з дітьми. Йдеться про села Андріївка, Варварівка, Новоандріївка, Роганське Андріївська громада Донеччини. Про це повідомив начальник Донецької обласної адміністрації Вадим Філашкін.



«Загалом у цих населених пунктах зараз орієнтовно перебуває 1879 дітей», — уточнив він.



Філашкін додав, що всі структурні підрозділи ОДА, правоохоронці, місцева влада мають чіткий відпрацьований механізм евакуації. Закликав їх якнайшвидше організувати евакуацію сімей, в яких перебувають ці діти, та забезпечити належні умови проживання.



Росіяни щодня обстрілюють Донецьку область близько 3000 разів — знаходитись у регіоні дуже небезпечно для життя.



Раніше ми писали, що «Білі ангели» за один день евакуювали з Покровського району Донецької області 24 особи та 19 тварин.

