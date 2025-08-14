У Костянтинівці закриють останні три відділення «Укрпошти»: дата

З 19 серпня у прифронтовому місті Костянтинівка Донецької області не функціонуватимуть три останні відділення «Укрпошти». Їх вирішили закрити через російські атаки. Про це повідомляє «Вільне радіо».



Директор Донецького регіону АТ «Укрпошта» Максим Сутковий розповів, що відділення №5, 10 та 14 не працюватимуть. Проте охочі можуть скористатися послугами в Олексієво-Дружківці та Дружківці.



«У Костянтинівці вже надто небезпечно працювати, всі евакуаційні процеси пройшли. Люди, які залишаються, зможуть скористатися нашими послугами у найближчих населених пунктах — Олексієво-Дружківці та Дружківці», — зазначив він.



За словами директора, відділення 15, 16 та 18 серпня ще працюватимуть. Місцеві жителі зможуть надіслати або отримати перекази, пенсії та допомогу, а також сплатити комунальні послуги.



Раніше ми писали, що з 9 липня у селищі Райське Донецької області не функціонуватиме відділення «Укрпошти». Причина – обстріли російської армії.

