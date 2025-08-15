ЗСУ знищили судно з іранськими боєприпасами в порту Оля

Підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України спільно з іншими Силами оборони завдали вогневого удару по морському порту Оля в Астраханській області Росії. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За даними українських військових, порт Оля використовується Росією як ключовий логістичний вузол для постачання військової продукції з Ірану. Зокрема, тут перевантажують товари військового призначення, включаючи деталі для дронів типу Shahed та боєприпаси.

Внаслідок удару було уражено судно «Порт Оля 4», яке, за попередньою інформацією, перевозило комплектуючі до безпілотників Shahed та боєприпасів іранського виробництва. Наслідки атаки уточнюються.

Це не перша атака, перша була зафіксована у квітні 2025 року. Сили оборони України заявляють, що продовжать дії, спрямовані на підрив воєнного потенціалу Росії та припинення її збройної агресії.

Порт Оля розташований на південь від Астрахані в дельті Волги, в Лиманському районі Астраханської області. Окрім воєнних поставок, через нього проходять вантажі металопрокату, зерна, обладнання та інших товарів. Цього року в порту відкрився митний пункт для прийому контейнерних, генеральних вантажів, олій та зерна.

Нагадаємо, у ніч на 14 серпня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ та ГУР у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України уразили Волгоградський нафтопереробний завод – ТОВ «Лукойл-Волгограднафтопереробка».