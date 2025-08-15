Безпілотники атакували окуповане Єнакієве на Донеччині

Увечері 14 серпня безпілотники атакували тимчасово окуповане місто Єнакієве на Донеччині, де внаслідок обстрілу зайнялася сильна пожежа.
Попередньо, сталося кілька алучань у складі боєприпасів (БК) російської армії. Про атаку повідомив активіст та волонтер Сергій Стерненко у своєму телеграм-каналі.
Також удари по Єнакієвому підтвердив голова Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.
«Щось по-справжньому чудове відбувається в Єнакієвому. Кажуть, дрони тут і дрони там. У місті чути вибухи та детонацію. Фіксуються пожежі», — зазначив Андрющенко.
У мережі також розповсюдили кадри з місця подій. На відео чути звуки вибухів і видно пожежу, яка почалася внаслідок атаки.
Місцеві паблік також повідомляли про масований наліт безпілотників. За даними очевидців, зафіксовано як мінімум три хвилі атаки: о 22:10, 22:15 та 22:17 годині.
Наступний удар по місту зафіксовано близько 22:20.
«Ще кілька ударів дронів у районі Фільтрувальної у Єнакієвому», — зазначили місцеві жителі.
Офіційного підтвердження про влучання у склад боєприпасів ЗС РФ на окупованій Донеччині на момент публікації не надходило.
