15 серпня 2025, 08:27

Безпілотники атакували окуповане Єнакієве на Донеччині

Пожежа після атаки безпілотників в окупованому Єнакієвому Донецької області. Фото з місцевих пабліків Пожежа після атаки безпілотників в окупованому Єнакієвому Донецької області. Фото з місцевих пабліків

Увечері 14 серпня безпілотники атакували тимчасово окуповане місто Єнакієве на Донеччині, де внаслідок обстрілу зайнялася сильна пожежа.

Попередньо, сталося кілька алучань у складі боєприпасів (БК) російської армії. Про атаку повідомив активіст та волонтер Сергій Стерненко у своєму телеграм-каналі.

Також удари по Єнакієвому підтвердив голова Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

«Щось по-справжньому чудове відбувається в Єнакієвому. Кажуть, дрони тут і дрони там. У місті чути вибухи та детонацію. Фіксуються пожежі», — зазначив Андрющенко.

У мережі також розповсюдили кадри з місця подій. На відео чути звуки вибухів і видно пожежу, яка почалася внаслідок атаки.

Місцеві паблік також повідомляли про масований наліт безпілотників. За даними очевидців, зафіксовано як мінімум три хвилі атаки: о 22:10, 22:15 та 22:17 годині.

Наступний удар по місту зафіксовано близько 22:20.

«Ще кілька ударів дронів у районі Фільтрувальної у Єнакієвому», — зазначили місцеві жителі.

Офіційного підтвердження про влучання у склад боєприпасів ЗС РФ на окупованій Донеччині на момент публікації не надходило.

