Час зустрічі Трампа та Путіна — 22:00 за Києвом: головна тема — Україна

Зустріч президентів США Дональда Трампа та Росії Володимира Путіна намічена на вечір п'ятниці. Згідно з розкладом Білого дому для преси, зустріч глав держав відбудеться на воєнній базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, штат Аляска. Захід запланований на 22:00 за київським часом, повідомляє агентство Reuters.

Дональд Трамп вилетить з Білого дому в п'ятницю о 13:45 за київським часом та залишить Анкорідж о 04:45 суботи по Києву. Повернення до Вашингтона очікується вранці суботи.



Головною темою переговорів стане врегулювання конфлікту в Україні. Після особистої бесіди у форматі тет-а-тет заплановані переговори у розширеному складі та, ймовірно, спільна прес-конференція, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Європейський союз не планує скасовувати чи послаблювати введені санкції проти Росії. Натомість готує новий, 19-й санкційний пакет, який може бути прийнятий вже у вересні 2025 року.