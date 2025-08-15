Російські війська просунулися поблизу кордонів Донеччини з Дніпропетровщиною та Запоріжжям – DeepState

Просування окупантів поблизу кордону Донеччини та Дніпропетровщини. Фото: карта DeepState

Армія РФ просунулася поблизу села Олексіївка Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Це село знаходиться недалеко від кордону Донеччини та Дніпропетровщини.



Окупанти також просунулися біля села Зелене Поле Донецької області. Воно знаходиться недалеко від кордону Донеччини із Запоріжжям та Дніпропетровщиною.



Крім того, російські війська просунулися у селі Темирівка Запорізької області.



За даними Генерального штабу ЗСУ, минулої доби на Покровському напрямку Сили оборони України відбили 53 штурми загарбників, на Новопавлівському – 21, зокрема в районах Зеленого Поля та Темирівки.

