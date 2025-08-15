У Курську після атаки дрона спалахнув багатоповерховий будинок

У Залізничному окрузі Курська безпілотник влучиі у десятиповерховий житловий будинок. За даними тимчасового виконувача обов'язків губернатора регіону Олександра Хінштейна, в результаті атаки загинула 45-річна жінка, ще десять осіб отримали поранення, серед них 15-річний підліток.

На верхніх чотирьох поверхах будівлі спалахнула пожежа, яку було ліквідовано. У сусідніх будинках ударною хвилею вибило шибки. Постраждалих тимчасово розмістили у найближчій школі. Хінштейн поклав відповідальність за атаку на Збройні Сили України.

Нагадаємо, увечері, 14 серпня, безпілотники атакували тимчасово окуповане місто Єнакієве на Донеччині, де внаслідок обстрілу спалахнула сильна пожежа.