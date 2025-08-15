Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Російські військові почали використовувати на фронті нову версію дрону V2U зі штучним інтелектом — «Флеш»

15 серпня 2025, 09:45

Російські військові почали використовувати на фронті нову версію дрону V2U зі штучним інтелектом — «Флеш»

На фронті помічено нову версію російського безпілотника, оснащеного штучним інтелектом. Фото з телеграм-каналу Сергія «Флеша» На фронті помічено нову версію російського безпілотника, оснащеного штучним інтелектом. Фото з телеграм-каналу Сергія «Флеша»

Російський ударний безпілотник із штучним інтелектом V2U отримав нову версію — дрон-розвідник із ШІ. Нову версію БПЛА військові вже помітили на всіх фронтах: він має деякі відмінності в оснащенні та після виконання розвідувальної місії приземляється на парашуті. При цьому нічого російського всередині дрону військові не виявили.

Версія дрона-розвідника відрізняється від ударної розробки V2U відсутністю хвостових стабілізаторів у центрі. Про це розповів український фахівець у сфері радіотехнологій Сергій «Флеш» Бескрестнов у своєму телеграм-каналі.

«Ударний БПЛА зі штучним інтелектом V2U отримав нову версію: БПЛА-розвідник зі штучним інтелектом. Цього тижня цей тип БПЛА помічений на всіх фронтах», — повідомив експерт.

Один із кадрів, які оприлюднив Бескрестнов, демонструє, як дрон приземляється на парашуті після виконання місії.

«Флеш» також розповів, що при вивченні трофеїв військові помітили, що в програмі V2U були різні назви цієї лінійки російських дронів.

«Ударний є. Розвідник теж є. Залишився дрон-кур'єр для логістики», — додав він.

Військовим та фахівцям поки не вдалося з'ясувати розробника та виробника нової версії дрону. Однак «Флеш» зазначив, що всередині безпілотника «немає нічого російського», натякнувши, що комплектуючі частини мають закордонне походження.

Експерт додав, що вважає лінійку дронів V2U «найбільш інноваційною та небезпечною».

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
Росія Війна Україна Дрони Фронт штучний інтелект
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Чи врятують підземні школи українську освіту під час війни: досвід Харкова та Кривого Рогу
Чи можуть одним із рішень зараз замість дистанційного навчання стати підземні школи?
05 серпня 2025, 18:13
НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
14:05
В окупованому Севастополі впав підйомний кран: загинула людина
11:11
РФ готує новий блокпост між Красноперекопськом і Армянськом
10:26
РФ переводить чати жителів ТОТ у месенджер Max для стеження
08:27
Безпілотники атакували окуповане Єнакієве на Донеччині
16:23
Для Росії другорядні: чому «днрівців» майже не обмінюють
16:16
На ТОТ Донецької області першокласників у 10 разів менше, ніж у 2013
11:14
Окупаційна влада повідомила про атаку дрону на аквапарк у Залізному Порту
10:54
РФ стягує бронетехніку і БК на Запорізький напрямок
09:15
Біля військового аеродрому в окупованому Криму вночі лунали вибухи
18:16
Дзвінки в Telegram та WhatsApp у Росії тепер обмежені — як це позначиться на окупованому Донбасі
15:06
В окупованому Маріуполі ремонтують 1,5 км трубопроводу для водопостачання
14:35
Росія не піде на територіальні поступки в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях — МЗС РФ
11:50
Через атаку безпілотників в окупованій Горлівці загинула жінка, двоє людей поранено
11:10
У Лисичанську окупанти без попередження відключають багатоповерхівки від газу – ОВА
10:14
Окупанти не вакцинують новонароджених на ТОТ Херсонщини
09:23
РФ тренує дітей ТОТ Луганщини для майбутньої мобілізації
17:18
У районі вантажного порту Запорізької АЕС фіксується задимлення
16:36
ЗСУ знищили командний пункт РФ із 25 окупантами в Олешках
15:15
Окупанти відключать мобільний інтернет у Криму на тиждень
13:59
ЗСУ знищили російський радар «Скала-М» в окупованому Криму
усі новини
14:12
У російської делегації на Алясці проблеми з роумінгом
14:05
В окупованому Севастополі впав підйомний кран: загинула людина
14:00
ЗСУ дронами знищили штурмову групу російських військ на Краматорському напрямку
13:56
Окупанти катують «ухилянтів» за відмову йти на штурм
13:26
Пілоти Путіна та кремлівські журналісти опинилися на розкладачках в Анкориджі
13:21
На пороховому заводі в Рязанській області РФ стався вибух: щонайменше п'ять осіб загинули, 20 постраждали
12:58
Україна отримала від Болгарії три бойові вертольоти Мі-24
12:37
Очільник МЗС Росії Лавров приїхав на Аляску у светрі з написом «СРСР»
12:34
Російські обстріли забрали життя людей на Харківщині та спричинили руйнування на Чернігівщині
11:59
Армія РФ майже втричі збільшила кількість ударів авіабомбами на Сіверському напрямку – ЗСУ
11:55
Росіяни 49 разів за добу обстріляли населені пункти Донецької області: одна людина загинула, семеро поранені
11:41
У ЗСУ підтвердили удар по НПЗ у Самарській області: на заводі пожежа
11:26
Трамп та Путін вже сьогодні можуть досягти певних домовленостей — Reuters
11:13
Масована атака на окуповане Єнакієве: ЗСУ уразили пункт управління російської армії
11:11
РФ готує новий блокпост між Красноперекопськом і Армянськом
11:10
На Алясці пройшли мітинги на підтримку України
10:55
Українська армія просунулася під Лиманом – ISW
10:45
Українські юнаки до 22 років зможуть безперешкодно виїжджати за кордон
10:26
РФ переводить чати жителів ТОТ у месенджер Max для стеження
09:58
У Бєлгороді дрон пошкодив будинки та поранив людей
усі новини
ВІДЕО
Будівельний кран упав в окупованому Севастополі, є загиблий. Фото: Місто 24 В окупованому Севастополі впав підйомний кран: загинула людина
15 серпня, 14:05
Удар по штурмовій групі росіян на Краматорському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ дронами знищили штурмову групу російських військ на Краматорському напрямку
15 серпня, 14:00
Прив'язані один до одного скотчем військові РФ. Окупанти катують «ухилянтів» за відмову йти на штурм
15 серпня, 13:56
Пілоти Путіна та кремлівські журналісти опинилися на розкладачках в Анкориджі Пілоти Путіна та кремлівські журналісти опинилися на розкладачках в Анкориджі
15 серпня, 13:26
Щонайменше п'ятеро людей загинули та 20 постраждали внаслідок вибуху на пороховому заводі в Рязанській області Росії. Фото: ASTRA На пороховому заводі в Рязанській області РФ стався вибух: щонайменше п'ять осіб загинули, 20 постраждали
15 серпня, 13:21
Сергій Лавров прибув на Аляску у светрі з написом «СРСР». Кадр із відео Очільник МЗС Росії Лавров приїхав на Аляску у светрі з написом «СРСР»
15 серпня, 12:37

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір