Російські військові почали використовувати на фронті нову версію дрону V2U зі штучним інтелектом — «Флеш»

На фронті помічено нову версію російського безпілотника, оснащеного штучним інтелектом. Фото з телеграм-каналу Сергія «Флеша»

Російський ударний безпілотник із штучним інтелектом V2U отримав нову версію — дрон-розвідник із ШІ. Нову версію БПЛА військові вже помітили на всіх фронтах: він має деякі відмінності в оснащенні та після виконання розвідувальної місії приземляється на парашуті. При цьому нічого російського всередині дрону військові не виявили.

Версія дрона-розвідника відрізняється від ударної розробки V2U відсутністю хвостових стабілізаторів у центрі. Про це розповів український фахівець у сфері радіотехнологій Сергій «Флеш» Бескрестнов у своєму телеграм-каналі.

«Ударний БПЛА зі штучним інтелектом V2U отримав нову версію: БПЛА-розвідник зі штучним інтелектом. Цього тижня цей тип БПЛА помічений на всіх фронтах», — повідомив експерт.

Один із кадрів, які оприлюднив Бескрестнов, демонструє, як дрон приземляється на парашуті після виконання місії.

«Флеш» також розповів, що при вивченні трофеїв військові помітили, що в програмі V2U були різні назви цієї лінійки російських дронів.

«Ударний є. Розвідник теж є. Залишився дрон-кур'єр для логістики», — додав він.

Військовим та фахівцям поки не вдалося з'ясувати розробника та виробника нової версії дрону. Однак «Флеш» зазначив, що всередині безпілотника «немає нічого російського», натякнувши, що комплектуючі частини мають закордонне походження.

Експерт додав, що вважає лінійку дронів V2U «найбільш інноваційною та небезпечною».