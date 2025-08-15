У Бєлгороді дрон пошкодив будинки та поранив людей

Внаслідок атаки безпілотника по центру Бєлгорода постраждали двоє чоловіків, повідомив губернатор В'ячеслав Гладков. Один із них госпіталізований у важкому стані з проникаючим пораненням живота.



У місті вибито вікна у трьох багатоквартирних будинках, у двох приватних будинках пошкоджено фасади та вікна, а також уламками посічено два автомобілі, пошкоджено адміністративні будівлі.

За словами очевидців, БПЛА впав у районі хлібозаводу «Колос».

Нагадаємо, вчора, 14 серпня, в Бєлгороді один із БПЛА впав у районі міського ринку.