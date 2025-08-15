РФ готує новий блокпост між Красноперекопськом і Армянськом

Ілюстрація, створена за допомогою ШІ

Росіяни планують встановити додаткові блокпости на шляху з Красноперекопська до Армянська. Про це повідомляє український рух опору на тимчасово окупованих територіях «Жовта Стрічка».



Активісти просять усіх, хто живе в цьому районі або проїжджає через нього, повідомляти про нові місця блокпостів відразу після їх появи.



Також попереджається, що на новому блокпості, принаймні протягом першого місяця, окупанти будуть особливо ретельно перевіряти телефони.

Раніше в окупованому Криму вночі вибухи пролунали в районі аеродрому «Сакі», а також біля міста Севастополь.