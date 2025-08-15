Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

РФ готує новий блокпост між Красноперекопськом і Армянськом

15 серпня 2025, 11:11

Ілюстрація, створена за допомогою ШІ Ілюстрація, створена за допомогою ШІ

Росіяни планують встановити додаткові блокпости на шляху з Красноперекопська до Армянська. Про це повідомляє український рух опору на тимчасово окупованих територіях «Жовта Стрічка».

Активісти просять усіх, хто живе в цьому районі або проїжджає через нього, повідомляти про нові місця блокпостів відразу після їх появи.

Також попереджається, що на новому блокпості, принаймні протягом першого місяця, окупанти будуть особливо ретельно перевіряти телефони.

Раніше в окупованому Криму вночі вибухи пролунали в районі аеродрому «Сакі», а також біля міста Севастополь.

Місця
Крим Армянськ Красноперекопськ
блокпости перевірка телефонів
Жовта стрічка
Чи врятують підземні школи українську освіту під час війни: досвід Харкова та Кривого Рогу
Чи можуть одним із рішень зараз замість дистанційного навчання стати підземні школи?
05 серпня 2025, 18:13
Будівельний кран упав в окупованому Севастополі, є загиблий. Фото: Місто 24 В окупованому Севастополі впав підйомний кран: загинула людина
15 серпня, 14:05
Удар по штурмовій групі росіян на Краматорському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ дронами знищили штурмову групу російських військ на Краматорському напрямку
15 серпня, 14:00
Прив'язані один до одного скотчем військові РФ. Окупанти катують «ухилянтів» за відмову йти на штурм
15 серпня, 13:56
Пілоти Путіна та кремлівські журналісти опинилися на розкладачках в Анкориджі Пілоти Путіна та кремлівські журналісти опинилися на розкладачках в Анкориджі
15 серпня, 13:26
Щонайменше п'ятеро людей загинули та 20 постраждали внаслідок вибуху на пороховому заводі в Рязанській області Росії. Фото: ASTRA На пороховому заводі в Рязанській області РФ стався вибух: щонайменше п'ять осіб загинули, 20 постраждали
15 серпня, 13:21
Сергій Лавров прибув на Аляску у светрі з написом «СРСР». Кадр із відео Очільник МЗС Росії Лавров приїхав на Аляску у светрі з написом «СРСР»
15 серпня, 12:37
