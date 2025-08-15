Росіяни 49 разів за добу обстріляли населені пункти Донецької області: одна людина загинула, семеро поранені

Наслідки російського обстрілу одного із населених пунктів Донецької області 14 серпня. Фото: ОВА

Минулої доби, 14 серпня, російські війська 49 разів обстріляли населені пункти Донецької області, внаслідок чого одна людина загинула, ще семеро дістали поранень. Про це станом на ранок 15 серпня повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район: у Вірівці одна людина загинула та двоє поранено, пошкоджено будинок. У Добропіллі та Золотому Колодязі Шаховської громади поранено по одній людині. У Святогорівці пошкоджено склад та чотири вантажівки, а у Білозерському — багатоповерхівку. У Золотому Колодязі також пошкоджено численні будинки.

Краматорський район: у Костянтинівці загинула одна людина, пошкоджено 12 будинків та 4 автомобілі. У Зарічному поранено двох людей, а у Слов'янську — одну. У Лимані пошкоджено будинок. У Новоселівці пошкоджено п'ять будинків та вісім господарських споруд, а в Олександрівці — десять будинків та сім господарських споруд. У Самарському Новодонецької ТГ пошкоджено два склади та магазин.

Бахмутський район: у Сіверську пошкоджено три будинки.

Вадим Філашкін додав, що за добу з прифронтових територій було евакуйовано 5766 осіб, серед яких 213 дітей.