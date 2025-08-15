Російські обстріли забрали життя людей на Харківщині та спричинили руйнування на Чернігівщині

Упродовж доби війська РФ атакували північні області України. У Харківській області обстрілювали Харківський, Чугуївський, Ізюмський та Куп'янський райони, застосовуючи керовані авіабомби, FPV-дрони та безпілотники.

Загинули люди та пошкоджено громадянську інфраструктуру, повідомляє поліція Харківської області.

У Куп'янському районі російський дрон атакував легковий автомобіль. Загинули чоловік та жінка, ще одна жінка отримала осколкові поранення та була госпіталізована.

Внаслідок авіаудару по селищу Нова Козача Харківського району загинув 38-річний чоловік. Ще одного постраждалого доставлено до лікарні.

У селі Козача Лопань Дергачівської громади через обстріл загинув 64-річний житель.

У Чугуївському та Ізюмському районах удари безпілотників пошкодили господарські споруди, приватні будинки, дах багатоповерхівки, гараж та об'єкти фермерського господарства. Постраждалих немає.

Наслідки ударів по Харківщині

Поліція провела дев'ять оглядів місць подій і внесла дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо 15 кримінальних проваджень, пов'язаних із збройною агресією РФ. Зазначається, з початку повномасштабного вторгнення до ЄРДР внесено відомості про 25 963 військові злочини на території Харківської області.



За даними поліції Чернігівської області, у ніч на 15 серпня російська армія завдала удару балістичною ракетою по Корюківській громаді. В одному із сіл пошкоджено приватні будинки та господарські споруди. Інформації щодо постраждалих немає.



Також зафіксовано руйнування житлових будинків на Новгород-Сіверщині. Правоохоронці документують наслідки обстрілів та збирають докази військових злочинів. За фактами атак відкрито кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України (військові злочини).

Наслідки обстрілу Чернігівщини. Фото: Нацполіція України

Наслідки обстрілу Чернігівщини. Фото: Нацполіція України

Триває також обов'язкова евакуація з населених пунктів, які зазнають постійних обстрілів. Бажаючим залишити небезпечні райони радять звертатися до поліції за номером 102, нагадує Нацполіція України.

Нагадаємо, російські війська 49 разів обстріляли населені пункти Донецької області, внаслідок чого одна людина загинула, ще семеро дістали поранень.