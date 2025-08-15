Україна отримала від Болгарії три бойові вертольоти Мі-24

Завантаження Мі-24 на борт українського Ан-124.

Вчора в Болгарії зняли, як в аеропорту Пловдива через огорожу завантажують на борт українського Ан-124 три бойові вертольоти Мі-24В/Д. Про це повідомив блог пілотів ВПС України «Соняшник».



На балансі Болгарії значилося 4 Мі-24В і 6 Мі-24Д. Судячи з усього, три останні машини — саме типу D. За даними OSINTtechnical, невідомо, чи пройшли вертольоти модернізацію, проте раніше Україна вже виявляла інтерес до їх покупки, але відмовилася через технічний стан.



Зараз, судячи з усього, Україна отримала від Болгарії новий пакет з щонайменше трьох зайвих бойових вертольотів Мі-24Д/В «Хінд».



Машини були помічені під час завантаження на борт українського Ан-124 «Be Brave Like Bucha» в аеропорту Пловдива.

Невідомо, чи проходили вони модернізацію на підприємстві Avionams — великому болгарському центрі з ремонту та обслуговування вертольотів, розташованому в аеропорту.