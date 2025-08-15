На пороховому заводі в Рязанській області РФ стався вибух: щонайменше п'ять осіб загинули, 20 постраждали

Щонайменше п'ятеро людей загинули та 20 постраждали внаслідок вибуху на пороховому заводі в Рязанській області Росії. Фото: ASTRA

Як мінімум п'ятеро людей загинули та 20 постраждали від вибуху на пороховому заводі «Еластик» у Рязанській області Росії. Про це повідомляють місцеві канали.

За інформацією Mash, НП сталася близько 10-ї ранку в селищі Лісове в Шилівському районі — вся будівля цеху повністю зруйнована. Пожежники гасять спалах в одному зі складів, усіх постраждалих відвезли до районної лікарні.

Під завалами приміщення порохового заводу залишається щонайменше 20 осіб. Попередня версія НП – порушення техніки безпеки.

На даний момент відомо про п'ятьох загиблих та 20 постраждалих, але кількість жертв може зрости — під уламками конструкцій залишаються ще щонайменше 20 людей.

НП сталася в районі 10 ранку, йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що вночі 15 серпня дрони масовано атакували Самарську область Росії, де під ударом, зокрема, опинилося місто Сизрань. Там внаслідок атаки спалахнули пожежі на території нафтопереробного заводу, який вважається одним із найбільших у системі компанії «Роснефть».