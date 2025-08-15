В окупованому Севастополі впав підйомний кран: загинула людина

Будівельний кран упав в окупованому Севастополі, є загиблий. Фото: Місто 24

В окупованому Севастополі будівельний кран обрушився на будмайданчику на проспекті Жовтневої Революції. Пригода сталася близько 10 ранку 15 серпня. Про це повідомляє видання «Місто 24» з посиланням на пресслужбу севастопольського МНС.

За інформацією міської прокуратури, стріла зірвалася у момент монтажу баштового крана. Внаслідок пригоди одна людина загинула, ще двоє отримали травми.

На місці працюють МНС, рятувальна служба міста та медики.

Прокуратура перевіряє дотримання містобудівного законодавства та вимог безпеки праці.

Слідчий комітет проводить огляд території, призначено експертизу.

Яка компанія веде будівництво, не уточнюється.