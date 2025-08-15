ССО ЗСУ вдарили по порту в Астраханській області РФ

Суховантаж «Порт Оля-4»

14 серпня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по морському порту «Оля» в Астраханській області РФ.



Цей порт російські військові використовують як ключовий логістичний пункт для постачання з Ірану товарів військового призначення.



За наявною інформацією, вогневе ураження отримав суховантаж «Порт Оля-4», на борту якого були комплектуючі до БПЛА типу «Shahed» та боєприпаси.

Аналітики проєкту «КіберБорошно» підтвердили, що фотографії пошкодженого судна, опубліковані у соцмережах, збігаються із зовнішнім виглядом «Порт Оля-4» до удару.