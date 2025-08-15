Українська армія зупинила прорив російських військ під Добропіллям – ЗСУ

Ситуація під Добропіллям. Фото: карта DeepState

Сили оборони України локалізували російських військових на Добропільському напрямку. Про це в ефірі «Суспільного» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» Віктор Трегубов.



За його словами, зараз продовжуються зусилля щодо їх знищення.



«На щастя, росіянам не вдалося ввести додаткові війська на цьому напрямку. Були такі побоювання. Були побоювання, що після інфільтрації вони спробують прорвати всерйоз, спробують, зокрема, ввести бронетехніку. Однак, на щастя, їм не вдалося це зробити, тому що була оперативна реакція, інфільтровані групи були зупинені й в результаті просто відсічені. Зараз вони скаржаться у Телеграм-каналах, що ось «хлопці голі-босі». Подивимося, що буде у наступні кілька днів. Але поки що вдалося запобігти негативному сценарію», – зазначив Трегубов.

Нагадаємо, що 14 серпня у ЗСУ заявили про стабілізацію ситуації на Добропільському напрямку.