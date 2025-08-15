Три тисячі доларів за свободу: у Донецькому суді оформляли фальшиві розлучення та опікунства

В одному із судів Донецької області розкрили масштабну корупційну схему, яка дозволяла чоловікам «легально» ухилятися від мобілізації.

За даними Державного бюро розслідувань, за 3000 доларів посадовці оформляли фіктивні судові рішення — розлучення та позбавлення батьківських прав матерів. Це робилося для того, щоб зробити батька єдиним опікуном дитини до 18 років. Такий статус в Україні дає право на відстрочку від мобілізації та можливість виїзду за кордон.



Слідство встановило: з 2022 до кінця 2024 року суд серійно оформляв подібні постанови — понад 120 справ. У ряді випадків «опікунами» ставали самі працівники суду – судді та помічники. Відомо про 40 чоловіків, які скористалися схемою, покинули країну і, як стверджує ГБР, майже всі більше не повернулися.

В організації схеми підозрюються в.о. голови суду, його помічник, заступник керівника апарату та секретар. Їм інкримінують зловживання службовим становищем та допомогу в ухиленні від мобілізації. Фігурантам пред'явлено підозри щодо різних статей КК України з максимальним покаранням – до 9 років позбавлення волі.

Окремо задокументовано дії іншого судді цього ж суду: у приватних розмовах вона заперечувала збройну агресію РФ, прославляла російських військових та схвалювала окупацію українських територій. Їй пред'явлено підозру у поширенні матеріалів, що виправдовують агресію РФ (ч. 3 ст. 436-2 КК України), що загрожує до 8 років ув'язнення.

Нагадаємо, за даними Opendatabot, Донецька область потрапила до п'ятірки боржників за аліментами.