На Донеччині двоє поліцейських потрапили під російський обстріл

У місті Святогірськ Донецької області вранці у п'ятницю, 15 серпня, загинули двоє поліцейських під час виконання службових обов'язків. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



«Автомобіль, яким рухалися правоохоронці, потрапив під ворожий обстріл. Смертельні поранення отримали старший дільничний офіцер відділу поліції №4 (Слов'янськ) Краматорського РУП Роман Пеньков та поліцейський-водій місцевого підрозділу поліції охорони Валентин Гавриш», — йдеться у повідомленні.



Капітан поліції Роман Пеньків родом із селища Райгородок. У 41-річного поліцейського залишилися батьки, дружина та семирічна донька.





Старший сержант поліції Валентин Гавриш народився у Новоселівці на Лиманщині. До Нацполіції прийшов у 2019 році, а з вересня 2021 року працював поліцейським-водієм взводу реагування Слов'янського міського відділення Маріупольського міжрайонного відділу Управління поліції охорони у Донецькій області. У нього залишилася дружина та син.





