Російська влада підтвердила атаку дронів на судно в астраханському порту

Атаку безпілотників на судно в астраханському порту підтвердив губернатор області

Безпілотники атакували порт Оля в Астраханській області Росії. Про це повідомив губернатор Ігор Бабушкін. Внаслідок «уламками» було пошкоджено судно.

Очевидець повідомив виданню ASTRA, що екіпаж було врятовано. Він також стверджує, що судно потопили дроном.

Зранку 15 серпня Генштаб ЗСУ повідомив про ураження російського вантажного судна «Порт Оля 4» в астраханському порту Оля. Стверджується, що Росія використовує цей порт як важливий логістичний пункт для постачання товарів військового призначення з Ірану.

У відомстві додали, що, за наявною інформацією, судно «Порт Оля 4» було завантажено комплектуючими до БПЛА типу Shahed та боєприпасами з Ірану.

Порт «Оля» – найбільший російський порт у Каспійському регіоні. Він забезпечує перевалку вантажів між РФ, країнами Каспійського басейну, Перської затоки, Південної Азії та Близького Сходу, пише «Царгород».