У Закарпатті зійшли з рейок три вагони поїзда Запоріжжя — Солотвино

У Закарпатській області зійшли з рейок три вагони пасажирського поїзда №39/40 Запоріжжя — Солотвино. Постраждалих серед пасажирів і поїзної бригади немає, повідомили в офіційному каналі «Укрзалізниці».
Причини інциденту з’ясує спеціальна комісія. За попередньою версією, причиною став «викид» рейки через аномальну спеку.
У компанії вибачилися за вимушену затримку та повідомили, що вже працюють над організацією подальшої логістики в регіоні й оцінюють терміни відновлювальних робіт.
Приміський поїзд №6581 Королево — Батьово тимчасово курсуватиме лише до станції Виноградів. Пасажирів рейсу №84 Солотвино — Київ попросили дочекатися інформації про об’їзний маршрут.
«Усіх гарантовано довеземо», — запевнили в «Укрзалізниці».
