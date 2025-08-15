На Лиманському напрямку окупанти залишилися без води, зв'язку та дронів — ГУР

У перехопленій українською розвідкою телефонній розмові солдат російської армії просить командира доставити на позицію (Лиманський напрямок Донецької області) хоча б воду та зарядний пристрій для рацій за допомогою дрону.



«Заряд теж закінчується, ми вже сьогодні можемо залишитися без зв'язку», — скаржиться військовий.

Проте командир відмовляє підлеглому та радить йти за водою та зарядкою пішки. Він пояснює, що найближчого тижня така доставка неможлива:

«Найближчого тижня вони просто марні, їх зламали, їх не можна перепрошити, у кого які були, вже всі витрачені, в батальйоні навіть "птахів" уже не залишилося».

