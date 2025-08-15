В Угорщині з МіГ-29 викрали деталі РЛС на військовому аеродромі

Ілюстративне фото винищувача МіГ-29 ВПС Угорщини, подібного до тих, що зберігаються на аеродромі Кечкемет, де було викрадено елементи РЛС.

На військовому аеродромі Кечкемет в Угорщині невідомі викрали деталі радіолокаційної станції з літака МіГ-29. Про це повідомив військовий телеграм-канал, пов'язаний з авіацією.



Інцидент стався близько двох тижнів тому. Зловмисники прорізали дротяний паркан, проникли на територію аеродрому і зняли компоненти РЛС, розташовані під носовим обтічником літака.



У Кечкеметі зберігаються 28 МіГ-29, знятих з експлуатації у 2010 році та замінених винищувачами JAS 39 Gripen.



Попри те, що МіГи більше не використовуються, їх підтримують в робочому стані, щоб при необхідності повернути в стрій.