В Угорщині з МіГ-29 викрали деталі РЛС на військовому аеродромі

На військовому аеродромі Кечкемет в Угорщині невідомі викрали деталі радіолокаційної станції з літака МіГ-29. Про це повідомив військовий телеграм-канал, пов'язаний з авіацією.
Інцидент стався близько двох тижнів тому. Зловмисники прорізали дротяний паркан, проникли на територію аеродрому і зняли компоненти РЛС, розташовані під носовим обтічником літака.
У Кечкеметі зберігаються 28 МіГ-29, знятих з експлуатації у 2010 році та замінених винищувачами JAS 39 Gripen.
Попри те, що МіГи більше не використовуються, їх підтримують в робочому стані, щоб при необхідності повернути в стрій.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях