Росіяни завдали удару по центральному ринку в Сумах, у місті сильна пожежа

Російські окупанти вдарили по місту Суми у п'ятницю, 15 серпня. Ціллю став центр. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.



«Ворог завдав удару по центральній частині Сумської громади — по цивільній інфраструктурі», — зазначив він.



За словами Григорова, на місці удару сталася пожежа. Працюють усі екстрені служби.



Інформація щодо постраждалих уточнюється.



У місцевих соціальних мережах уточнюють, що під удар російських військ потрапив центральний ринок. Ймовірно, росіяни використали дрон.



